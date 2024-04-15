США и Великобритания ввели запрет на импорт российских алюминия, меди и никеля

Кроме того, прекращена торговля этими металлами на Лондонской и Чикагской биржах. Впрочем, существенного влияния на рынки США и Великобритании поставки не оказывали, а Россия подготовилась к этим санкциям, нарастив экспорт в ЕСЗапрет на импорт алюминия, меди и никеля российского производства ввело Управление по контролю над иностранными активами Минфина США.
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