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В Челябинской области вынесли приговор матери, зарезавшей новорожденного

В Челябинской области вынесли приговор матери, зарезавшей новорожденного

Жительница Аргаяшского района осуждена за убийство новорожденного ребенка. Как сообщили РИА «Новый День» пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Аргаяшский районный суд признал женщину виновной в убийстве своего новорожденного ребенка.

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