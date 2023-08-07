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Итальянская романтика: 10 самых красивых городов Италии

Итальянская романтика: 10 самых красивых городов Италии

В мире множество мест, где романтика ощущается в воздухе, но Италия среди них всегда стоит на первом месте благодаря своему вину и людям, которые дышат полной грудью и смеются над теми, кто посвящает всего себя тяжелому труду, забывая о жизни.

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