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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мюллер завершил карьеру в сборной Германии. Он выиграл ЧМ-2014 и сыграл 131 матч за команду

«Я всегда гордился тем, что представлял свою страну. Я хочу поблагодарить всех вас. Теперь я болельщик на трибунах», – сказал 34-летний футболист.

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