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В Челябинской области женщина из мести сожгла сено соседки

В Челябинской области женщина из мести сожгла сено соседки

Вечером дамы поссорились, а рано утром случился серьезный пожар. Для сельского жителя лишиться заготовленного сена зимой – серьезная беда.

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