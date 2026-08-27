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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хмелевски о плей-офф: «Серия с «Металлургом» получилось очень легкой. «Ак Барс» был физически сильнее, доминировал и не дал шанса»

Нападающий « Ак Барса » Саша Хмелевски высказался о серии с « Металлургом » (4-1) в полуфинале прошлого Кубка Гагарина.

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