Театр абсурда
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Театр абсурда

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СКР сообщил о почти трёхкратном росте числа преступлений нелегальных мигрантов

СКР сообщил о почти трёхкратном росте числа преступлений нелегальных мигрантов

Председатель Следственного комитета Российской Федерации генерал юстиции РФ Александр Бастрыкин 1 октября провёл в режиме видео-конференц-связи оперативное совещание по вопросам расследования резонансных преступлений, совершённых мигрантами.

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Комментарии
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света Света
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13 час.
Alex Nемо
Можно только надеяться что указания Бастрыкина будут выполняться...
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5 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Вы правы,но что делать с нашими чиновниками,которые все это учинили,и где &quot;маршал&quot; Колокольцев,он сидит в за саде что ли?
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3 час.

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