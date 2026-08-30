Курс России в отношении Украины читается отчетливо – «камня на камне»

Никогда раньше Минобороны массированные удары по укроэнергетике не анонсировало. Цель этого анонса вполне понятна: добавить новые нотки в то состояние безысходного тоскливого ужаса, в которое стадо глубоко погружено и так ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.