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Курс России в отношении Украины читается отчетливо – «камня на камне»

Курс России в отношении Украины читается отчетливо – «камня на камне»

Никогда раньше Минобороны массированные удары по укроэнергетике не анонсировало. Цель этого анонса вполне понятна: добавить новые нотки в то состояние безысходного тоскливого ужаса, в которое стадо глубоко погружено и так ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.

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