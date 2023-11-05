Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Виктор Фоменко
    Да, согласен с авторомУсталость Украины...
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Группировка «Восток» сорвала ротацию ВСУ на Южнодонецком направлении

Группировка «Восток» сорвала ротацию ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военные сорвали ротацию украинских подразделений на Южнодонецком направлении в районе Старомайорского и севернее Приютного, сообщил «Звезде» начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов.

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