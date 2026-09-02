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Царьград

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В Томске птицы не просто массово гибнут. Они совершают суицид, врезаясь в дома

В Томске птицы не просто массово гибнут. Они совершают суицид, врезаясь в дома

История, на первый взгляд, фантастическая. Но, оказалось, повторяется она из года в год. Причём по всему миру.

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