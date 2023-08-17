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    Что тут говорить? Арлекинка, возомнившая себя Королевским шутом и соответствующим поведением, получила пинка под срак...Поклонники высмея...

Россиянам с детьми хотят списать долги: главное за сутки

Россиянам с детьми хотят списать долги: главное за сутки

МОСКВА, 17 августа, ФедералПресс. В России хотят ввести кредитную амнистию для семей с детьми, экс-президент Франции Николя Саркози назвал иллюзорным возвращение Крыма в состав Украины, США отказались давать оценки атаке Украины на Крымский мост.

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