Россиянам с детьми хотят списать долги: главное за сутки

МОСКВА, 17 августа, ФедералПресс. В России хотят ввести кредитную амнистию для семей с детьми, экс-президент Франции Николя Саркози назвал иллюзорным возвращение Крыма в состав Украины, США отказались давать оценки атаке Украины на Крымский мост.