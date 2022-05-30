На глобальный рынок вооружений выходит ещё одна держава

Как стало известно Nikkei, официальный Токио планирует разрешить японской промышленности экспорт истребителей, ракет и другого оружия в 12 стран, включая Индию, Австралию, а также некоторые страны Европы и Юго-Восточной Азии.
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