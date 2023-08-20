МИД: Россия не дождалась международной реакции на убийства журналистов

Сергей Ипатов

Ну так позовите соответствующие спецслужбы, хоть, не знаю, Баширова с Петровым из бессрочного отпуска вытащьте. Если они нормально отработают по заказчикам - такая реакция, такой хай-вай поднимется - будете более чем удовлетворены. Не только вы, а мы все. Маша! Ну что за бесконечный "плач Ярославны"! Хоть бы раз сказали - они нам то-то, а мы им то-то. Все, конечно, в @хуе, но мы что хотели - получили и добились, а вот они теперь сели на попу, в полном Г*не, размазывают ручонками по лицу, плачут. Мы их просили по хорошему, кто ж теперь виноват, что не послушали? Можно хоть раз что-нить в таком примерно духе? А там глядишь освоите "новейшие технологии" воздействия и самим понравится