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Изжога оптимизации: невесёлые перспективы отечественной медицины

Изжога оптимизации: невесёлые перспективы отечественной медицины

Источник — miloserdie.ruСейчас не 90-еОптимизация — вот главный термин начала XXI века в России. Укрупнить и сэкономить, пусть даже в ущерб эффективности.

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