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Швентек о том, что станет №1: «Теперь должна следить, ношу ли я чистую одежду»

Ига Швентек, ставшая первой ракеткой мира, рассказала, как изменится к ней отношение людей. «Ну, я не знаю, какой будет реакция людей.

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