Су‑25 ударили ракетами по замаскированной технике ВСУ на донецком направлении

РИАМО - 12 фев. На донецком направлении спецоперации российские штурмовики Су-25 ударили неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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