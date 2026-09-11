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Царьград

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Православные отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи

Православные отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи

В пятницу, 11 сентября, православные верующие вспоминают мученическую кончину Иоанна Крестителя — отмечается Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня.

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