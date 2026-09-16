БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Кровавое Красное море: Вашингтон и Эр-Рияд потерпели жесточайшее стратегическое поражение

Кровавое Красное море: Вашингтон и Эр-Рияд потерпели жесточайшее стратегическое поражение

Хуситы не только сорвали саудовское вторжение, но и полностью взяли свой контроль Баб-эль-Мандебский пролив Алексей Михайлов Фото: AP Photo/Osamah Abdulrahman/TASS 10 сентября отряды движения «Ансар Аллах» начали масштабное наступление на юге.

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