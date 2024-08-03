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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь Аргентины Рульи о потасовке с Францией: «Иногда встречаются игроки, не знающие, как отпраздновать победу. У них что-то долго копилось, они выплеснули эмоции»

Франция обыграла Аргентину (1:0) в четвертьфинальном матче Олимпиады-2024. После финального свистка футболисты и представители тренерского штаба сборной Аргентины побежали по направлению к французским игрокам, и между ними возникла потасовка.

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