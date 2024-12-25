Как известно, новое — хорошо забытое старое

Как известно, новое – это старое, которое забыто. Это утверждение справедливо и для Сидальцеи мальвофлоры – удивительно выносливого растения, ценимого садоводами за длительный период цветения и простоту ухода.
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