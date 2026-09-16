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Царьград

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Гутерреш призвал к деэскалации судоходства в Ормузском проливе

Гутерреш призвал к деэскалации судоходства в Ормузском проливе

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал восстановить права судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, акцентируя внимание на важности соблюдения международного права и продолжения диалога с мировыми лидерами для деэскалации.

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