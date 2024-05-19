Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

Первая порция французских ихтамнетов успешно возвращена домой!

Первая порция французских ихтамнетов успешно возвращена домой!

Ой, а смотрите, какие на Украине живут приличные люди! - Все, что взяли, обязательно возвращают обратно! Не, ну правда, - не мы же ходили и собирали ихтамнетов по полям, чтобы бережно отправить домой! Французских ихтамнетов владельцы получают в целости и сохранности, - почти как новеньких! - Все как в приличных ломбардах и делается.

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Комментарии
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Серж Южанин
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2 час.
Владимир Крепкий
Нормально,скоро вся Украина будет уставлена прапорами и надписями за 30 Серебренников
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1 час.
Владимир Крепкий
А у одной мадам-за кружевные труселя
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1 час.

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