Инновации свердловских предприятий на форуме «Армия -2024»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2024» организации СоюзМаш России, расположенные на территории Свердловской области, продемонстрировали высокий уровень своих технологий и инновационных решений.
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