В Перми десятки домов в июне останутся без воды

В Перми в июне под отключение водоснабжения попадут десятки домов в разных районах города. Причина отключения — планово-ремонтные и ремонтно-восстановительные работы на сетях, сообщается на сайте компании «Новогор-Прикамье».
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