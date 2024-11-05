В Карелии утонул один из главных сподвижников Пригожина. «Недавно вернулся с СВО»

Жена ветерана ЧВК «Вагнер» рассказала, как в Карелии утонул ее муж В Карелии во время рыбалки утонул ветеран ЧВК «Вагнер» Андрей Ткаченко, который выполнял для бывшего главы «вагнеровцев» Евгения Пригожина «теневые задания» в разных странах.