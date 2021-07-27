Один человек погиб после пожара в жилом доме в Новосибирской области

Смертельный пожар произошел в жилом многоэтажном доме в городе Куйбышеве.Новосибирск, 27 июля. В ночном пожаре в жилом многоквартирном доме в городе Куйбышеве погиб один человек, четверых спасли пожарные, еще семеро эвакуировались самостоятельно.