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Один человек погиб после пожара в жилом доме в Новосибирской области

Один человек погиб после пожара в жилом доме в Новосибирской области

Смертельный пожар произошел в жилом многоэтажном доме в городе Куйбышеве.Новосибирск, 27 июля. В ночном пожаре в жилом многоквартирном доме в городе Куйбышеве погиб один человек, четверых спасли пожарные, еще семеро эвакуировались самостоятельно.

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