Wildberries временно приостановил работу двух логистических центров в Петербурге

Wildberries временно приостановил работу двух логистических комплексов в Санкт-Петербурге. Как сообщила пресс-служба объединённой компании Wildberries и Russ (RWB), речь идёт о центрах в Шушарах и на Уткиной заводи.
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