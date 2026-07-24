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Wildberries временно приостановил работу двух логистических центров в Петербурге

Wildberries временно приостановил работу двух логистических центров в Петербурге

Wildberries временно приостановил работу двух логистических комплексов в Санкт-Петербурге. Как сообщила пресс-служба объединённой компании Wildberries и Russ (RWB), речь идёт о центрах в Шушарах и на Уткиной заводи.

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