Запад проводит над Украиной новый эксперимент: сколько ВСУ продержатся при минимальном финансировании

За последние несколько недель российские войска освободили Хромово (Артёмовское), Марьинку, вошли в городскую черту Авдеевки, осуществляя её всё более глубокий охват, частично заняли Новомихайловку и Степовое (Степное), выбили противника с северных подступов к Синьковке (Купянское направление), успешно наступают в районе Работино, возвращая ранее утраченные позиции и территории, заняли ключевые высоты у Клещеевки, освободив одноимённую железнодорожную станцию.
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