Трамп предъявил Норвегии претензии за восемь Нобелевских премий мира Американский президент Дональд Трамп предъявил Норвегии претензии за восемь Нобелевских премий мира.
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