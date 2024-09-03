Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 754 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Serg
    не вижу проблемы.Незаконно находящихся на нашей территории ублюдков вы...ть на исторические родины. Вторую половину, ...Ни одного русског...
  • Алексей Горшков
    Путин - всё-таки рисковый мужик! Но он лишь ОКОНЧАТЕЛЬНО РАЗМАЗАЛ этот МУС, который на ... как говорил доктор Быков в..."Ордер на арест П...
  • Алексей Горшков
    "Ордер на арест П...

"ЕС не доволен визитом Путина в Монголию" - пофик веники

"ЕС не доволен визитом Путина в Монголию" - пофик веники

Евросоюз довел до Монголии свое мнение по визиту Путина и ордену МУС В ЕС обеспокоены визитом Путина в Монголию, потому что страна признает юрисдикцию МУС, который выдал ордер на арест главы РФ Президент РФ Владимир Путин прибыл в Монголию, в Евросоюзе обеспокоены этой ситуацией из-за выдачи ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест российского лидера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВО
Виктор Окунев
Кукиш им, а не президента.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх