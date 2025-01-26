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Захарова обвинила Зеленского в пренебрежении украинцами

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале выразила свое недоумение относительно заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о запрете для других политических деятелей страны вести переговоры с Россией, кроме него самого.

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