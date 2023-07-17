Вечерний Новосибирск

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Сто двадцать новых электробусов появятся до конца 2023 года в Новосибирске

Сто двадцать новых электробусов появятся до конца 2023 года в Новосибирске

Электробусы раздадут на популярные маршруты, это поможет снизить транспортную напряженность, рассказал в программе «Вечерний разговор» на радио «Городская волна» замначальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.

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