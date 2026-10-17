Наконец-то сбылся давний лозунг постмайданной Украины — и она стала единой с Донбассом. Естественно, никаких прорывов на фронте нет и быть не может, просто теперь крупнейшие города, включая Киев, живут в том же режиме, что и Донецк с 2014 года, — то есть с регулярными отключениями света и нерегулярной подачей воды.
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