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Мбаппе о «Золотом мяче»: «Это цель, но не приоритет. Если я продолжу так играть, то он не будет далек от меня»

Мбаппе о «Золотом мяче»: «Это цель, но не приоритет. Если я продолжу так играть, то он не будет далек от меня»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о «Золотом мяче». – Вы бьете рекорды. Следующая цель – стать первым футболистом, получившим «Золотой мяч», отыграв весь год за «ПСЖ»? – Конечно, «Золотой мяч» остается моей целью.

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