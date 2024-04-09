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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Фэнтезийный шутер Witchfire получил первый крупный патч — много нового контента,...

Фэнтезийный шутер Witchfire получил первый крупный патч — много нового контента,...

Фэнтезийный шутер Witchfire получил первый крупный патч — много нового контента, востребованные улучшения и ухудшение производительностиПольская студия The Astronauts, основанная бывшими разработчиками Painkiller и Bulletstorm, сообщила о выходе первого крупного обновления для находящегося в раннем доступе Epic Games Store фэнтезийного роглайт-шутера Witchfire.

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