На Ямале стартовал новый проект «Экологическое благополучие»

К 2030 году планируется высадить более 2600 гектаров деревьев, что потребует ежегодного лесовосстановления на площади не менее 430 гектаров.
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