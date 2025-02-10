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salekhard.online

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На Ямале стартовал новый проект «Экологическое благополучие»

На Ямале стартовал новый проект «Экологическое благополучие»

К 2030 году планируется высадить более 2600 гектаров деревьев, что потребует ежегодного лесовосстановления на площади не менее 430 гектаров.

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