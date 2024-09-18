Проезд к бассейну по улице Солнечной в Братске стал удобнее и безопаснее

В 2024 году, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», в Братске продолжаются масштабные работы по благоустройству улицы Солнечной, одной из самых загруженных дорог Падунского района.
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