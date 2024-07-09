Галкин* неожиданно ворвался в киевскую повестку: Методичку Зеленского отработал по лекалам Бучи

Беглый комик Максима Галкин* не смог проигнорировать тему, с пеной у рта обсуждаемую сейчас из каждого либерального утюга – и не удивительно, ведь сильно потеряв в заработках, он, как и остальная подобная тусовка, старается вклиниться в каждый русофобский инфоповод, чтобы хоть как-то напомнить о себе.