Галкин* неожиданно ворвался в киевскую повестку: Методичку Зеленского отработал по лекалам Бучи

Беглый комик Максима Галкин* не смог проигнорировать тему, с пеной у рта обсуждаемую сейчас из каждого либерального утюга – и не удивительно, ведь сильно потеряв в заработках, он, как и остальная подобная тусовка, старается вклиниться в каждый русофобский инфоповод, чтобы хоть как-то напомнить о себе.
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