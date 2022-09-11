«Намеренно и прицельно»: Минобороны обвинило ВСУ в обстрелах объектов энергетики

Ежедневные удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры освобожденной российскими войсками территории ведутся киевским режимом намеренно и прицельно, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ежедневные удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры освобожденной российскими войсками территории ведутся киевским режимом намеренно и прицельно, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Свежие комментарии