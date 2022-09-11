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«Намеренно и прицельно»: Минобороны обвинило ВСУ в обстрелах объектов энергетики

«Намеренно и прицельно»: Минобороны обвинило ВСУ в обстрелах объектов энергетики

Ежедневные удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры освобожденной российскими войсками территории ведутся киевским режимом намеренно и прицельно, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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