«Вмерз в лед и погиб»: у южноуральского села нашли тело 77-летнего пенсионера

Пожилой южноуралец забрел в камыши у озера и погиб. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, для эвакуации погибшего на озере мужчины потребовалась помощь спасателей Троицкого отряда.
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