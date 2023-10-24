«Вмерз в лед и погиб»: у южноуральского села нашли тело 77-летнего пенсионера

Пожилой южноуралец забрел в камыши у озера и погиб. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, для эвакуации погибшего на озере мужчины потребовалась помощь спасателей Троицкого отряда.