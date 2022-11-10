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Эксперт рассказал об опасности для херсонской группировки ВС РФ

Эксперт рассказал об опасности для херсонской группировки ВС РФ

Если бы Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли прорваться хотя бы на одном из трех основных направлений под Херсоном и выйти к переправам, это привело бы к огромной трагедии для группировки, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

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