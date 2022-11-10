Эксперт рассказал об опасности для херсонской группировки ВС РФ

Если бы Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли прорваться хотя бы на одном из трех основных направлений под Херсоном и выйти к переправам, это привело бы к огромной трагедии для группировки, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.