БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Ликвидация Зеленского? В ЦРУ готов и такой сценарий

Ликвидация Зеленского? В ЦРУ готов и такой сценарий

Агент «Клоун» сыграл свою роль, но аплодисментов не будет Светлана Гомзикова На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Юрий Баранчик Скандальная статья в Time, в которой ее автор — американский журналист Саймон Шустер — откровенно и жестко прошелся по личности президента Украины, выставив его неадекватным и неуправляемым правителем, появилась неслучайно.

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Серж Южанин
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Серж Южанин
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