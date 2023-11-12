Ликвидация Зеленского? В ЦРУ готов и такой сценарий

Агент «Клоун» сыграл свою роль, но аплодисментов не будет Светлана Гомзикова На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Юрий Баранчик Скандальная статья в Time, в которой ее автор — американский журналист Саймон Шустер — откровенно и жестко прошелся по личности президента Украины, выставив его неадекватным и неуправляемым правителем, появилась неслучайно.