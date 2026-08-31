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temapenza

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Яйцо перед варкой слегка катаю по столу: как пара движений меняет их вид внутри

Всераспространенный кухонный трюк, встречающийся на проф кухнях, состоит в том, чтоб аккуратно потрясти сырое яйцо в скорлупе перед тем, как опустить его в кипящую воду.

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