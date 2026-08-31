Яйцо перед варкой слегка катаю по столу: как пара движений меняет их вид внутри

Всераспространенный кухонный трюк, встречающийся на проф кухнях, состоит в том, чтоб аккуратно потрясти сырое яйцо в скорлупе перед тем, как опустить его в кипящую воду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Жителю Кузнецкого...
- НБ УФАС требует убра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым