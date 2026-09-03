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Воробьев: два многоквартирных дома и завод пострадали при атаке БПЛА на Подмосковье

Воробьев: два многоквартирных дома и завод пострадали при атаке БПЛА на Подмосковье

Ночь и утро 3 сентября 2026 года в Московском регионе прошли под звуки сирен и сводки о перехватах. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил: на подлете к столице уничтожено 143 дрона.

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