Завершается ремонт километрового участка дороги в Мазанка – Опушки – Леснолесье

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Крыму завершается ремонт участка дороги Мазанка — Опушки – Леснолесье протяжённостью 1 километр, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии