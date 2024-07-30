Крымское информ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымское информационное агентство

115 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Сам-то давно в штурмовиках?  Или тоже только языком?Сергей Карякин бо...
  • Александр Лагуткин
    Отправьте этого утырка за линию фронта на утилизацию.  У бандеровцев сейчас недостаток "пушечного мяса". Одним трупом...В Крыму задержали...
  • Дмитрий Шершов
    а слабо в штурмовую бригаду? Это не языком молоть!Сергей Карякин бо...

Завершается ремонт километрового участка дороги в Мазанка – Опушки – Леснолесье

Завершается ремонт километрового участка дороги в Мазанка – Опушки – Леснолесье

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Крыму завершается ремонт участка дороги Мазанка — Опушки – Леснолесье протяжённостью 1 километр, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх