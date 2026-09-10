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Исчезнувшую школьницу третий день ищут в Башкирии: возбуждено уголовное дело

Исчезнувшую школьницу третий день ищут в Башкирии: возбуждено уголовное дело

УФА, 10 сентября, ФедералПресс. Следственный комитет по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело в связи с безвестным исчезновением 14-летней Александры Г.

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