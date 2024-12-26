Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 775 подписчиков

«Оборонлогистика»: на борту судна Ursa Major обнаружили пробоину 50х50 см

«Оборонлогистика»: на борту судна Ursa Major обнаружили пробоину 50х50 см

На борту судна «Урса Майор» обнаружили пробоину.По правому борту русского судна «Урса Майор» в Средиземном море обнаружили пробоину 50х50 см.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх