Количество погибших на водоемах Подмоковья снизилось на 29% за год

За купальный сезон в Подмосковье на водоемах погибли 88 человек, в том числе 12 детей. Спасателям удалось вытащить из воды 30 человек.
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