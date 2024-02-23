Плеттенберг: «Ливерпуль» провёл первые переговоры с представителями Алонсо

«Ливерпуль» планирует пригласить главного тренера «Байера» Хаби Алонсо на аналогичный пост. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях, руководство клуба уже связалось с представителями испанского специалиста.
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