В Белом доме не смогли определить, изменился ли "Талибан"* за 20 лет

Рixabay Американская администрация пока не делает выводы о том, есть ли значительное различие между нынешним радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) и режимом талибов, который существовал 20 лет назад, когда США начали войну в Афганистане.
Рixabay Американская администрация пока не делает выводы о том, есть ли значительное различие между нынешним радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) и режимом талибов, который существовал 20 лет назад, когда США начали войну в Афганистане.
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