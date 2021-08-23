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В Белом доме не смогли определить, изменился ли "Талибан"* за 20 лет

В Белом доме не смогли определить, изменился ли "Талибан"* за 20 лет

Рixabay Американская администрация пока не делает выводы о том, есть ли значительное различие между нынешним радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) и режимом талибов, который существовал 20 лет назад, когда США начали войну в Афганистане.

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